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В Ростовской области помощь спасателей понадобилась участникам четырех ДТП

В Ростовской области помощь спасателей понадобилась участникам четырех ДТП
В Ростовской области участники четырёх ДТП обратились за помощью к спасателям. Аварии произошли на минувших выходных, 20 и 21 марта, на районных дорогах регионах, а также на трассе М-4 «Дон».

Одна из аварий произошла в Миллерово. Водитель не справился с управлением и врезался в опору линии связи. В результате происшествия пострадал пассажир.

Другое ДТП случилось на 868-м километре автодороги М-4 «Дон» недалеко от Шерпиновской балки в Миллеровском районе. Водитель «Ситроена» столкнулся с КамАЗом, двигающимся в попутном направлении. К счастью, обошлось без жертв.

Также на выходных потребовалась помощь водителю «Хонды Цивик». Мужчина ехал неподалёку от хутора Масоловка, не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет. Иномарка перевернулась.

Похожая ситуация случилась и с шофёром «Лексуса». Машина на участке трассы Новошахтинск - гр. с Украиной врезалась в отбойник, её выбросило в кювет.

Помимо этих несчастных случаев, в Ростовской области были и другие ДТП. В большинстве случаев их причиной становились разные нарушения правил дорожного движения.

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