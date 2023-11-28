В Ростовской области машина ПСЧ провалилась в глубокую яму

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В Ростовской области машина противопожарной службы провалилась в дорожную яму. Инцидент случился 27 ноября во время паводка в Азовском районе.Спецмашина выехала для устранения ЧС и аварий. Однако завершить начатое не удалось, транспорт провалился в дорожную яму. Вода настолько заполнила проезжую часть, что разглядеть пробоину было просто невозможно.- Спасательная операция на этом закончилась,- добавили пользователи в соцсетях.Напомним, 27 ноября на Ростовскую область обрушился штормовой ветер. Из-за этого река Дон вышла из берегов и начала затапливать территории. Под воду ушли сотни улиц в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Спасателям пришлось эвакуировать 500 человек.