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В Ростовской области машина ПСЧ провалилась в глубокую яму

В Ростовской области машина ПСЧ провалилась в глубокую яму
В Ростовской области машина противопожарной службы провалилась в дорожную яму. Инцидент случился 27 ноября во время паводка в Азовском районе.

Спецмашина выехала для устранения ЧС и аварий. Однако завершить начатое не удалось, транспорт провалился в дорожную яму. Вода настолько заполнила проезжую часть, что разглядеть пробоину было просто невозможно.

- Спасательная операция на этом закончилась,- добавили пользователи в соцсетях.

Напомним, 27 ноября на Ростовскую область обрушился штормовой ветер. Из-за этого река Дон вышла из берегов и начала затапливать территории. Под воду ушли сотни улиц в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Спасателям пришлось эвакуировать 500 человек.
Фото: СоцСети
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