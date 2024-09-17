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В Ростовской области ландшафтный пожар едва не перекинулся на жилые дома

В Ростовской области ландшафтный пожар едва не перекинулся на жилые дома
В Ростовской области в Миллеровском районе 17 сентября произошёл ландшафтный пожар, который едва не перекинулся на жилые дома в селе Волошино.

Около 11:00 загорелась сухая трава. Местные жители заметили чёрный столб дыма. Они сразу же вызвали пожарных. Из-за сильного ветра огонь быстро приближался к жилым домам, угрожая шести строениям.

К моменту прибытия спасателей пожар уже распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения огня были задействованы 32 специалиста на восьми единицах техники и двенадцать добровольцев.

Ландшафтный пожар продолжает полыхать.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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