В Ростовской области ландшафтный пожар едва не перекинулся на жилые дома

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в Миллеровском районе 17 сентября произошёл ландшафтный пожар, который едва не перекинулся на жилые дома в селе Волошино.Около 11:00 загорелась сухая трава. Местные жители заметили чёрный столб дыма. Они сразу же вызвали пожарных. Из-за сильного ветра огонь быстро приближался к жилым домам, угрожая шести строениям.К моменту прибытия спасателей пожар уже распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения огня были задействованы 32 специалиста на восьми единицах техники и двенадцать добровольцев.Ландшафтный пожар продолжает полыхать.