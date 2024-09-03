Под Волгодонском ликвидировали ландшафтный пожар на пяти гектарах
Под Волгодонском Ростовской области ликвидировали ландшафтный пожар на пяти гектарах. Трава загорелась в станице Романовской 2 сентября.
Около 20:00 местные жители увидели полыхающие поля. Из-за ветреной погоды огонь распространился на тысячу квадратных метров территории. Черный столб дыма было видно из разных районов.
В ликвидации огня были задействованы почти сто человек. К счастью, пламя не перекинулось на жилые дома. В ЧП никто не пострадал.
По данным ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание уничтожило пять тысяч квадратных метров.