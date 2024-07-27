На СВО погиб 25-летний оператор огневой поддержки из Ростовской области

Фото: газета Наша неделя. Пролетарск.

В зоне СВО погиб 25-летний оператор огневой поддержки из Ростовской области. Гвардии рядовой Станислав Пахомов скончался 18 июля, сообщает газета "Наша неделя. Пролетарск".Станислав жил в Пролетарске и служил по контракту в Вооружённых силах России, имея звание гвардии рядового. Он был направлен в зону СВО, где исполнял обязанности старшего оператора огневой поддержки штурмовой роты. Во время выполнения боевой задачи военнослужащий погиб.Тело бойца было доставлено на родину. Церемония прощания со Станиславом состоялась 27 июля в Пролетарске с соблюдением всех воинских почестей, включая залпы из табельного оружия.