На СВО погиб 25-летний оператор огневой поддержки из Ростовской области
В зоне СВО погиб 25-летний оператор огневой поддержки из Ростовской области. Гвардии рядовой Станислав Пахомов скончался 18 июля, сообщает газета "Наша неделя. Пролетарск".
Станислав жил в Пролетарске и служил по контракту в Вооружённых силах России, имея звание гвардии рядового. Он был направлен в зону СВО, где исполнял обязанности старшего оператора огневой поддержки штурмовой роты. Во время выполнения боевой задачи военнослужащий погиб.
Тело бойца было доставлено на родину. Церемония прощания со Станиславом состоялась 27 июля в Пролетарске с соблюдением всех воинских почестей, включая залпы из табельного оружия.