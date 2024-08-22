В Ростовской области к поискам пропавших братьев подключились следователи

Фото: соцсети

В поселке Рассвет Аксайского района сотрудники следкома проводят проверку по делу о пропаже двух братьев. О местонахождении детей ничего неизвестно с 21 августа.Как сообщили в СУ СК по региону, в ведомство поступило сообщение об исчезновении двух братьев. После этого они присоединились к поискам. Процессуальная проверка находится на контрольке прокуратуры Ростовской области.Напомним, что дети пропали 21 августа. Мальчики, 9 и 14 лет, ушли в парикмахерскую в поселке Рассвет и не вернулись. Родители сразу же начали их поиски. Братье ищут правоохранительные органы, волонтеры и добровольцы, а СМИ распространяют информацию о пропаже.Максим Палий, приметы: худощавого телосложения, рост 120 см, светлые волосы. Был одет в темные шорты, майку, на голове — темная кепка, на плече — черная сумка.Ростислав Палий, приметы: худощавого телосложения, рост — 170 см, русые волосы. Был одет в оранжевые шорты и белую майку с рисунком, с собой был самокат.Если у вас ест любая информация о местонахождении детей, сообщите по номеру: 112.