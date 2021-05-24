В Ростове-на-Дону пропали без вести два ребенка

В Ростове-на-Дону без вести пропали двое детей. 10-летний Никита Я. и 8-летний Данил Ш. ушли из дома 25 мая и не вернулись. Мальчики проживали в Ворошиловском районе города.Напуганные родственники обратились за помощью в полицию. К поискам подключились и волонтеры.У Никиты Я. рост 110 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, и карие глаза. В день исчезновения был одет в бежевую футболку с разноцветным рисунком спереди, темно-зеленые штаны и джинсовые кроссовки.Данил Ш. ростом 110 сантиметров, худощавого телосложения. У мальчика светло-русые волосы и голубые глаза. В день пропажи был одет в голубую футболку с белой надписью, синие бриджи, сине-зеленые кроссовки или сиреневые тапочки. При себе у ребенка был самокат.Если вам что-либо известно о местонахождении детей просим вас сообщить по номерам телефонов 8-800-700-54-52 или 112.