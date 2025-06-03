В Ростовской области из-за неисправного прибора сгорели веранда и часть дома
В Ростовской области пожар в частном доме произошел из-за поломки аккумуляторных блоков садового триммера и электроотвертки, сообщили в областном управлении МЧС.
Происшествие случилось вечером 28 мая в городе Белая Калитва. Владелец участка попытался зарядить аккумуляторы от своего садового оборудования. Из-за технической неисправности одного из устройств возникло короткое замыкание, вызвавшее взрыв аккумулятора прямо перед хозяином.
Пламя быстро распространилось на веранду и часть жилого дома. К прибытию пожарных расчетов огонь охватил площадь 40 квадратных метров.
Для тушения пожара на место инцидента были направлены два пожарных расчета в количестве пяти человек.
По данным, полученным от ГУ МЧС Ростовской области, в результате пожара никто не получил травм.