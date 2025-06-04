У ростовчан вновь заработал интернет

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В Ростове-на-Дону восстановили мобильный интернет. Утром 4 июня горожане столкнулись с перебоями в сети.Почти семь часов жители донской столицы оставались без мобильного интернета. В это время многие магазины и рыночные точки принимали оплату только наличными. Водители не могли пользоваться навигаторами, а стоимость услуг такси резко возросла.В правительстве Ростовской области сообщили, что отключение связи было связано с мероприятиями по обеспечению безопасности жителей региона.