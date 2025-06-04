В Ростове-на-Дону на Левом берегу реки Дон произошло два крупных пожара

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В Ростове-на-Дону на Левом берегу реки Дон произошло два масштабных пожара. Инциденты случились 4 июня на улице 1-й Луговой.Как сообщают очевидцы, вечером на проезжей части загорелся грузовой автомобиль КамАЗ, после чего вспыхнула и сухая растительность. На место происшествия были вызваны пожарные расчёты.Сотрудники пожарной службы смогли справиться с огнём, который охватил грузовик на площади примерно в шесть квадратных метров. Однако пожар в камышах пока не удалось взять под контроль. Площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров. В тушении участвуют 23 человека.