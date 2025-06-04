Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону на Левом берегу реки Дон произошло два крупных пожара

В Ростове-на-Дону на Левом берегу реки Дон произошло два крупных пожара
В Ростове-на-Дону на Левом берегу реки Дон произошло два масштабных пожара. Инциденты случились 4 июня на улице 1-й Луговой.

Как сообщают очевидцы, вечером на проезжей части загорелся грузовой автомобиль КамАЗ, после чего вспыхнула и сухая растительность. На место происшествия были вызваны пожарные расчёты.

Сотрудники пожарной службы смогли справиться с огнём, который охватил грузовик на площади примерно в шесть квадратных метров. Однако пожар в камышах пока не удалось взять под контроль. Площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров. В тушении участвуют 23 человека.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.