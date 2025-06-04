В жуткой аварии в Ростовской области погиб трехмесячный младенец

Фото: Госавтоинспекция РО

Трагическое ДТП в Ростовской области обернулось смертью трехмесячного младенца. Происшествие случилось в Целинском районе рано утром 4 июня.Согласно предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по трассе Ростов - Ставрополь, проходящей через Целинский район. В какой-то момент, не справившись с управлением из-за превышения допустимой скорости, он потерял контроль над машиной. Автомобиль на высокой скорости вылетел на обочину и совершил столкновение с опорой ЛЭП.Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате этого трагического дорожного инцидента маленький ребенок погиб на месте. Водитель, которому 24 года, а также пассажиры 21 и 51 года получили травмы разной степени тяжести. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в ближайшем лечебном учреждении.