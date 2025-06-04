В Ростове грунтовые воды повредили подпорную стену жилого дома

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В Ростове грунтовые воды едва не обрушили подпорную стену жилого дома. Речь идет об участке, расположенном на улице Лензаводской, дома №№ 14-16.Дома стоят на склоне долины реки Темерник. Там подземные воды размыли землю, и стена начала осыпаться.Никто не следил за состоянием участка, поэтому стена разрушилась на 70%. Без вмешательства она могла бы обрушиться, угрожая соседним домам.Чтобы предотвратить катастрофу, приняли решение установить защиту. На сайте госзакупок 3 июня появился тендер. ЖКХ Железнодорожного района ищет подрядчика для разработки проекта, отвода воды и капитального ремонта стены.На эти работы из городского бюджета выделено 15,7 миллиона рублей. Подрядчик должен завершить ремонт к 30 ноября.