В Ростове из-за неисправного электроумывальника сгорел частный дом
В Ростове-на-Дону 2 апреля на Набережной улице произошел пожар в частном доме, причиной которого стал электроумывальник.
Возгорание началось с нагревательного прибора, расположенного на веранде. Пламя быстро распространилось на жилую часть дома, охватив 60 квадратных метров территории. Очевидцы, заметив пожар, вызвали спасателей.
Как добавили в региональном МЧС, в тушении участвовали 18 специалистов и 5 единиц спецтехники.
В результате инцидента никто не получил травм.