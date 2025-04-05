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В Ростове из-за неисправного электроумывальника сгорел частный дом

В Ростове из-за неисправного электроумывальника сгорел частный дом
В Ростове-на-Дону 2 апреля на Набережной улице произошел пожар в частном доме, причиной которого стал электроумывальник.

Возгорание началось с нагревательного прибора, расположенного на веранде. Пламя быстро распространилось на жилую часть дома, охватив 60 квадратных метров территории. Очевидцы, заметив пожар, вызвали спасателей.

Как добавили в региональном МЧС, в тушении участвовали 18 специалистов и 5 единиц спецтехники.

В результате инцидента никто не получил травм.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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