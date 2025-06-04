Пост замминистра строительства Ростовской области занял Глеб Мельников
Пост замминистра строительства Ростовской области занял Глеб Мельников. Указ об этом подписал врио губернатора региона 4 июня.
С 2010 по 2013 годы Мельников работал в территориальном управлении Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области. Потом он перешел в Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ.
В октябре 2021 года его назначили руководителем департамента архитектуры и градостроительства Ростова.