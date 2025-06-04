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Пост замминистра строительства Ростовской области занял Глеб Мельников

Пост замминистра строительства Ростовской области занял Глеб Мельников
Пост замминистра строительства Ростовской области занял Глеб Мельников. Указ об этом подписал врио губернатора региона 4 июня.

С 2010 по 2013 годы Мельников работал в территориальном управлении Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области. Потом он перешел в Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ.

В октябре 2021 года его назначили руководителем департамента архитектуры и градостроительства Ростова.
Фото: Министерство строительства РО
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