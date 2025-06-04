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Мертвым нашли разыскиваемого в Ростовской области дедушку

Мертвым нашли разыскиваемого в Ростовской области дедушку
Мертвым нашли разыскиваемого в Ростовской области 83-летнего дедушку. О том, где находится Виталий Перфильев, ничего не было известно с 1 июня.

Пенсионер жил в станице Натухаевской. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. Также они обратились за помощью к волонтерам.

По одной из версий, мужчина искал в Краснодаре такси до Ростова-на-Дону. Вероятно, он хотел поехать в Каменск-Шахтинский, так как раньше жил там.

4 июня добровольцы сообщили, что пожилого мужчину нашли мертвым. Подробности трагедии не сообщаются.
Фото: ЛизаАлерт.
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