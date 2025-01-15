В Ростовской области из-за неисправного дымохода произошел крупный пожар

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в Азове произошел крупный пожар, причиной которого стал неисправный дымоход. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.Огонь вспыхнул в поселке Беловодье примерно в 20:10. Возгорание началось в бане. Как оказалось, дымоход находился в ненадлежащем состоянии, что и привело к пожару.Пламя быстро перекинулось на соседний дом. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Испуганные владельцы вызвали пожарных.На борьбу с пожаром выехали 21 спасатель и пять автоцистерн. Устранить возгорание удалось спустя три часа.Как информируют в ГУ МЧС региона, в результате инцидента никто не пострадал. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения требований при использовании обогревательных приборов зимой. Важно не оставлять включёнными электрические устройства и следить за состоянием отопительных систем.