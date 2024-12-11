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Неисправный дымоход привел к пожару в Ростовской области

Неисправный дымоход привел к пожару в Ростовской области

В Ростовской области из-за неисправного дымохода дотла сгорел частный дом. Об этом сообщили в ГУМ МЧС по Ростовской области.

Происшествие произошло 8 декабря в поселке Доброполье Милютинского района. В частном доме, на улице Садовая, 1/10 вспыхнули потолочные перекрытия. За считанные минуты пламя распространилось на 105 квадратных метрах. К счастью, хозяин дома вовремя заметил, что дом горит. Мужчина выбежал из горящего здания и позвонил в МЧС.

На место происшествия прибыли восемь пожарных, четыре добровольца и три машины МЧС.

Оказалось, что дом загорелся из-за неисправного печного отопления. Владелец не следил за исправностью дымоходной трубы, что и привело к возгоранию.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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