Неисправный дымоход привел к пожару в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области из-за неисправного дымохода дотла сгорел частный дом. Об этом сообщили в ГУМ МЧС по Ростовской области.Происшествие произошло 8 декабря в поселке Доброполье Милютинского района. В частном доме, на улице Садовая, 1/10 вспыхнули потолочные перекрытия. За считанные минуты пламя распространилось на 105 квадратных метрах. К счастью, хозяин дома вовремя заметил, что дом горит. Мужчина выбежал из горящего здания и позвонил в МЧС.На место происшествия прибыли восемь пожарных, четыре добровольца и три машины МЧС.Оказалось, что дом загорелся из-за неисправного печного отопления. Владелец не следил за исправностью дымоходной трубы, что и привело к возгоранию.