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В Ростовской области из реки выловили труп пропавшего пенсионера

В Ростовской области из реки выловили труп пропавшего пенсионера
В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 84-летнего мужчину. Иван Козьменков из станицы Кривянской пропал 23 сентября, и больше его живым никто не видел.

Как стало известно Rostov.ru, труп дедушки обнаружили 27 сентября. Его выловили в канале Теплом в той же станице, где мужчина проживал.

- По предварительным данным, на теле не обнаружено следов насильственной смерти, - уточнил источник.

Как мужчина оказался в воде в такое холодное время года, неизвестно. В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранители.
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