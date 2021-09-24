В Ростовской области из реки выловили труп пропавшего пенсионера
В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 84-летнего мужчину. Иван Козьменков из станицы Кривянской пропал 23 сентября, и больше его живым никто не видел.
Как стало известно Rostov.ru, труп дедушки обнаружили 27 сентября. Его выловили в канале Теплом в той же станице, где мужчина проживал.
- По предварительным данным, на теле не обнаружено следов насильственной смерти, - уточнил источник.
Как мужчина оказался в воде в такое холодное время года, неизвестно. В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранители.