На Дону разыскивают пропавшую девочку-подростка из Тулы

Фото: «Лиза Алерт Юг».

В Ростовской области разыскивают 16-летнюю девочку из Тулы, пропавшую без вести. Валерия Шишкина не выходит на связь с родными третью неделю.Последний раз родственники видели ее 29 ноября. В тот день Лера ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но не смогли. Тогда они забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.Рост подростка составляет около 185 сантиметров, телосложение худощавое. У пропавшей черные волосы до плеч и карие глаза. В день исчезновения девочка была в синей куртке, черном шарфе, белой толстовке с капюшоном, темных штанах. На ногах - темно-желтые полусапожки.Если вы видели Валерию Шишкину или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.