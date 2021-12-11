Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону разыскивают пропавшую девочку-подростка из Тулы

На Дону разыскивают пропавшую девочку-подростка из Тулы
В Ростовской области разыскивают 16-летнюю девочку из Тулы, пропавшую без вести. Валерия Шишкина не выходит на связь с родными третью неделю.

Последний раз родственники видели ее 29 ноября. В тот день Лера ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но не смогли. Тогда они забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Рост подростка составляет около 185 сантиметров, телосложение худощавое. У пропавшей черные волосы до плеч и карие глаза. В день исчезновения девочка была в синей куртке, черном шарфе, белой толстовке с капюшоном, темных штанах. На ногах - темно-желтые полусапожки.

Если вы видели Валерию Шишкину или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.