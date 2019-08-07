В Ростовской области ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала молодая дончанка



На Дону ищут очевидцев аварии, в которой пострадала 21-летняя девушка из Ростовской области. Валерия Курочкина уже неделю находится в тяжелом состоянии и ждет операцию.



Дорожно-транспортное происшествие случилось в станице Кировской 3 августа около шести часов вечера. Валерия ехала в Сальск к родителям, когда ей на встречку выехал зеленый «Опель» с армянскими номерами.



– Я разбилась бы, если бы не успела вывернуть руль вправо и съехать на обочину. Машина неслась на меня «лоб в лоб», – рассказала пострадавшая.



Водитель «Опеля» с места происшествия скрылся, поэтому родители дончанки ищут свидетелей ДТП, в котором получила травмы их дочь. Сейчас Валерия находится в больнице в тяжелом состоянии и готовится к операции.



Если вы стали очевидцем ДТП, обратитесь по номеру: 8-904-440 37 17



