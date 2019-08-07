Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала молодая дончанка

В Ростовской области ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала молодая дончанка
На Дону ищут очевидцев аварии, в которой пострадала 21-летняя девушка из Ростовской области. Валерия Курочкина уже неделю находится в тяжелом состоянии и ждет операцию.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в станице Кировской 3 августа около шести часов вечера. Валерия ехала в Сальск к родителям, когда ей на встречку выехал зеленый «Опель» с армянскими номерами.

– Я разбилась бы, если бы не успела вывернуть руль вправо и съехать на обочину. Машина неслась на меня «лоб в лоб», – рассказала пострадавшая.

Водитель «Опеля» с места происшествия скрылся, поэтому родители дончанки ищут свидетелей ДТП, в котором получила травмы их дочь. Сейчас Валерия находится в больнице в тяжелом состоянии и готовится к операции.

Если вы стали очевидцем ДТП, обратитесь по номеру: 8-904-440 37 17

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.