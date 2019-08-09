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Появились подробности ДТП с пострадавшей и погибшим на трассе Ростов – Сальск

Появились подробности ДТП с пострадавшей и погибшим на трассе Ростов – Сальск
Появились подробности аварии на трассе Ростов - Сальск. Стало известно, что, кроме получившей травмы Валерии Курочкиной, в аварии погиб молодой дончанин Евгений Сидоров.

Ранее Rostov.ru сообщал, что в станице Кировской на трассе Ростов - Сальск 3 августа около шести часов вечера случилось ДТП, в котором пострадала 21-летняя Валерия Курочкина. Девушка спешила к родителям в Сальск, когда на ее полосу выехал зеленый «Опель».

– Я разбилась бы, если бы не успела вывернуть руль вправо и съехать на обочину. Машина неслась на меня «лоб в лоб», – рассказала пострадавшая.



Выяснилось, что Валерия Курочкина – не единственная жертва этого ДТП. В аварии погиб 30-летний Евгений Сидоров. В тот вечер мужчина на «Жигули» ехал на работу, в Ростов. Столкновение произошло, когда свернувшую на обочину Валерию начало водить по всей дороге.

– У девушки, в отличие от мужа, не было тормозного пути. Мой супруг скончался на месте происшествия, – рассказала жена Евгения Людмила Сидорова.



Мужчина на зеленом «Опеле» с места происшествия скрылся, поэтому родственники девушки и погибшего мужчины ищут свидетелей аварии. Сейчас Валерия в больнице в тяжелом состоянии. На днях ей сделали операцию. В семье Евгения без отца остались двое сыновей.

Если вы стали свидетелем ДТП, обратитесь по номерам: 8-951-523-79-21; 9-904-440-37 17.

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