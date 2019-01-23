В Шахтах ищут свидетелей ДТП, в котором машина сбила девушку



В Шахтах ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка. Авария произошла 24 января около 9:30. Возле дома № 41-Б по Свободной улице легковушка тёмного цвета сбила девочку.



- Предположительно, это «ВАЗ-2114» чёрного цвета, - сообщили в отделении УГИБДД по городу Шахты.



Пострадавшая получила травмы, но в больницу ехать отказалась.



Если вы были свидетелем ДТП или же располагаете записью с видеорегистратора, пожалуйста, обратитесь по телефонам: 8-928-119-80-00, 8 (8636) 297-231, 8 (8636) 280-990.



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