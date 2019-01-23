Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Шахтах ищут свидетелей ДТП, в котором машина сбила девушку

В Шахтах ищут свидетелей ДТП, в котором машина сбила девушку
В Шахтах ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка. Авария произошла 24 января около 9:30. Возле дома № 41-Б по Свободной улице легковушка тёмного цвета сбила девочку.

- Предположительно, это «ВАЗ-2114» чёрного цвета, - сообщили в отделении УГИБДД по городу Шахты.

Пострадавшая получила травмы, но в больницу ехать отказалась.

Если вы были свидетелем ДТП или же располагаете записью с видеорегистратора, пожалуйста, обратитесь по телефонам: 8-928-119-80-00, 8 (8636) 297-231, 8 (8636) 280-990.

Конфиденциальность гарантируется.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.