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В Ростовской области ищут пропавшую 81-летнюю женщину

В Ростовской области ищут пропавшую 81-летнюю женщину

В Азовском районе разыскивают 81-летнюю Антонину Акулиничеву (Крупень). О ее местонахождении ничего не известно почти сутки.

Антонина Максимовна вышла из своего дома в хуторе Обуховка утром 15 февраля, но обратно не вернулась. Родные забили тревогу, ведь бабушка нуждается в постоянном присмотре из-за провалов в памяти. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Пропавшая невысокого роста (160 см), худощавая. У нее седые волосы до плеч. Предположительно, была одета в серое пальто, обута в галоши.

Если вам что-либо известно о местонахождении Антонины Акулиничевой, просим вас сообщить по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
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