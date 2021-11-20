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В Ростовской области ищут пропавшую 40-летнюю женщину

В Ростовской области ищут пропавшую 40-летнюю женщину

В Ростовской области ищут пропавшую 40-летнюю женщину. Местонахождение Татьяны Яковлевой остается неизвестным уже больше суток.

Пропавшая проживает в Каменске-Шахтинском на улице Крупской, 73. Утром, 21 ноября она вышла из собственного дома и не вернулась. Родные Татьяны обратились с заявлением в полицию. Они ждут и надеются, что в скором времени она вернется домой.

У разыскиваемой рост - 155 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. В день пропажи она была одета в темно-синюю куртку, разноцветный шарф, черные джинсы, фиолетовую кофту. Документы у женщины с собой не было.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Яковлевой, просим вас сообщить по номерам телефонов: 8 (86365) 7-28-31 или 7-46-96.
Фото: из личного архива Татьяны
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