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В Таганроге ищут пропавшую 59-летнюю женщину

В Таганроге ищут пропавшую 59-летнюю женщину

В Таганроге разыскивают без вести пропавшую 59-летнюю женщину. Местонахождение Людмилы Вороновой остается неизвестным третьи сутки.

Женщина вышла из дома 8 октября и ушла в неизвестном направлении. Когда она не вернулась родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. За помощью они обратились также к поисковым отрядам.Людмила нуждается в помощи медиков.

У разыскиваемой рост 173 сантиметра, плотное телосложение, глаза серо-голубого цвета и русые волосы. Она была одета в темно-зеленую мужскую куртку, черные трико и ботинки. При себе имела документы на свое имя.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Вороновой просим вас сообщить по номерам телефонов 8-800-700-54-52 или 112.
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