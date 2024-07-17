В Ростовской области двое мужчин едва не утонули, пытаясь выловить раков в реке

Фото: Усть-Донецкий информационно-тематический портал.

В Усть-Донецком районе Ростовской области двое мужчин чуть не утонули, пытаясь поймать раков в реке. Инцидент произошёл 16 июля. Информацию об этом сообщил Усть-Донецкий информационно-тематический портал.Спасатели патрулировали реку Северский Донец, когда увидели в воде двух мужчин. Они поспешили на помощь пловцам, которых не смущали ни быстрое течение реки, ни ее глубина. Оказалось, что мужчины были слегка нетрезвы и решили отправиться на охоту за раками.К счастью, эта опасная затея не закончилась трагедией. Спасатели вытащили мужчин из воды, а медики осмотрели их. С местными жителями все в порядке.