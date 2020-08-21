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В Ростовской области водитель грузовика столкнулся с пассажирским автобусом

В Ростовской области водитель грузовика столкнулся с пассажирским автобусом
Водитель грузовика получил травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ростовской области. Авария случилась утром 24 августа на автодороге Азов - Александровка - Староминская.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на 60-м километре водитель грузовика врезался в пассажирский автобус, который стоял на временном светофоре.

- По предварительной информации, в автобусе никто не пострадал, - сообщили в ведомстве. - Травмы получил водитель грузовика.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

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