В Ростовской области водитель грузовика столкнулся с пассажирским автобусом
Водитель грузовика получил травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ростовской области. Авария случилась утром 24 августа на автодороге Азов - Александровка - Староминская.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на 60-м километре водитель грузовика врезался в пассажирский автобус, который стоял на временном светофоре.
- По предварительной информации, в автобусе никто не пострадал, - сообщили в ведомстве. - Травмы получил водитель грузовика.
На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.