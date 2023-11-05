В Ростовской области два ребенка пострадали в ДТП с деревом
В Зерноградском районе два несовершеннолетних пострадали в ДТП. Происшествие случилось вечером 5 ноября.
По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-21120» ехал по дороге Экспериментальный – Прудовой. На третьем километре парень потерял управление над авто. Легковушка съехала с проезжей части и врезалась в дерево.
- После аварии два пассажира ВАЗа получили травмы. Трехлетнего мальчика и 16-летнюю девушку доставили в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
В каком состоянии находятся пострадавшие и кем они друг другу приходятся, пока не известно.