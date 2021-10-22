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В Ростовской области два подростка разбились на родительской машине

В Ростовской области два подростка разбились на родительской машине
В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области двое подростков разбились на родительском автомобиле. Происшествие случилось 26 октября ночью.

Друзья мальчиков рассказали, что 15-летний Дима взял «Хендай Солярис», который принадлежит его дедушке. Мужчина в это время мирно спал. Мальчик предложил своему 13-летнему приятелю Вите прокатиться. За руль сел Дима. Они серьезно разогнали автомобиль - скорость составляла 120 километров в час. На пересечении улиц Ворошилова и Сафонова несовершеннолетний водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар.

Сейчас известно, что Дима находится в коме, Витя отделался легкими травмами.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области происшествие пока не комментируют. Обстоятельства случившегося уточняют.
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