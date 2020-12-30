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На Дону две семьи из Волгограда разбились на микроавтобусе

На Дону две семьи из Волгограда разбились на микроавтобусе
На Дону в ДТП разбились на микроавтобусе две семьи из Волгограда. Страшная авария случилась 2 января в Тацинском районе около 4:00.

Микроавтобус «Хендай H1» направлялся из Волгограда в сторону трассы М-4 «Дон». Вероятно, водитель иномарки не справился с управлением из-за плохой погоды. Он влетел в попутный большегруз «Рено Премиум».

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в ДТП погибли 37-летний водитель «Хендай» и пассажиры: 41-летний мужчина и две женщины, одной из которых 34 года. Личность второй устанавливается. С полученными травмами доставлены в ЦРБ Тацинского района и трое детей 8, 9 и 11 лет.

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