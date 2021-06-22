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На Дону двое подростков на мотороллере пострадали в аварии с трактором

На Дону двое подростков на мотороллере пострадали в аварии с трактором
В Ростовской области произошла авария с участием трактора и мотороллера. Происшествие случилось вечером 23 июня в селе Сандата Сальского района.

По предварительной информации, 31-летний мужчина за рулем трактора МТЗ-80 ехал по улице Красной. В районе дома № 60 он выехал на «встречку», где столкнулся с мотороллером.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали 16-летний водитель и 15-летняя пассажирка мотороллера.

Как выяснилось, ни тракторист, ни подросток не имели соответствующих водительских прав.

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