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В Ростовской области в ДТП с трактором погибла 41-летняя женщина

В Ростовской области в ДТП с трактором погибла 41-летняя женщина
В Ростовской области в ДТП с трактором погибла 41-летняя женщина. Авария произошла в Сальском районе 8 июня.

Примерно в 21:00 из села Новый Егорлык выехала женщина на «ВАЗ-21150». Перед легковушкой по дороге двигался 55-летний водитель трактора «Беларус-1021» с прицепной поливной бочкой. По предварительным данным, женщина на легковушке не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с машиной.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии от полученных травм скончался водитель легковушки.
Фото: Ростов ру
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