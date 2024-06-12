Фото: Ростов ру

В Ростовской области в ДТП с трактором погибла 41-летняя женщина. Авария произошла в Сальском районе 8 июня.Примерно в 21:00 из села Новый Егорлык выехала женщина на «ВАЗ-21150». Перед легковушкой по дороге двигался 55-летний водитель трактора «Беларус-1021» с прицепной поливной бочкой. По предварительным данным, женщина на легковушке не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с машиной.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии от полученных травм скончался водитель легковушки.