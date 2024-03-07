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В Ростовской области дети обнаружили вмерзшее в землю тело 25-летнего парня

В Ростовской области дети обнаружили вмерзшее в землю тело 25-летнего парня
В городе Шахты Ростовской области нашли вмерзший в землю тело парня. Труп обнаружили 5 марта рядом с терриконом в поселке ХБК.

Портал Dondaу с ссылкой на источник сообщает, что тело было найдено детьми. Оказалось, что это пропавший в начале декабря прошлого года 25-летний Эрик Живлюк. Труп лежал в земле и был накрыт ветками. Видимо, из-за этого парня не увидели сразу.

- По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, - сообщил Donday.

Парень жил с мамой и бабушкой. В день своего исчезновения он был в подавленном состоянии. Что стало причиной его смерти, выясняют специалисты.
Фото: соцсети
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