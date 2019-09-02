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Труп парня с пакетом на голове обнаружили в одном из домов в Ростовской области

Труп парня с пакетом на голове обнаружили в одном из домов в Ростовской области
В Ростовской области нашли тело молодого человека. Страшную находку сделали в одном из домов Каменска-Шахтинского, сообщает DonDay.ru. Труп 18-летнего Дмитрия З. (имя изменено) 1 сентября обнаружил его отец. На голове парня был надет полиэтиленовый пакет.

Известно, что Дмитрий приехал из Белгорода. В Каменске-Шахтинском он снимал квартиру, начал встречаться с девушкой. У молодого человека впереди была полная насыщенная жизнь. Увы, она быстро оборвалась. Тело парня с пакетом на голове обнаружили в квартире. Рядом лежал баллончик с газом.

На месте работали следователи. Предварительно, Дмитрий скончался из-за токсического воздействия неизвестного вещества. Все обстоятельства устанавливаются.

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