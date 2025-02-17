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В Ростовской области четверо пострадали в аварии на трассе

В Ростовской области четверо пострадали в аварии на трассе
В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП. Авария случилась 15 февраля в Азовском районе на трассе Азов - Ейск.

В тот день 68-летний мужчина на «ВАЗ-2114» утром ехал в районе села Займо-Обрыв. На 15-м километре трассы он решил повернуть налево и не пропустил встречный «Ниссан Альмера», за рулем которого ехал 41-летний мужчина. Машины столкнулись.

- В результате аварии пострадали оба водителя. Также травмы получили пассажирки «ВАЗа»: женщины 42 и 64 лет. Их доставили в больницу, - сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.
Фото: Rostov.ru
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