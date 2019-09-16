В Ростовской области без вести пропала молодая мать с двумя детьми



На Дону разыскивают молодую мать с детьми из Батайска.



17 сентября Ксения Якимова ушла из дома и обратно не вернулась. Вместе с ней были двое маленьких детей – 4-летний сын Глеб и 3-летняя дочь Ангелина. О пропаже девушки с малышами родственники сообщили в полицию.

- В настоящее время сотрудники полиции принимают меры, чтобы найти пропавшую девушку с детьми, - подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В полиции сообщили приметы батайчанки. На вид ей - 25-30 лет, рост - примерно 165-170 сантиметров. У пропавшей тёмные волосы, стрижка каре.



Всех, кто видел Ксению Якимову или знает, где она находится, просят сообщить в полицию по телефону: 102.