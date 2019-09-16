Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области без вести пропала молодая мать с двумя детьми

В Ростовской области без вести пропала молодая мать с двумя детьми
На Дону разыскивают молодую мать с детьми из Батайска.

17 сентября Ксения Якимова ушла из дома и обратно не вернулась. Вместе с ней были двое маленьких детей – 4-летний сын Глеб и 3-летняя дочь Ангелина. О пропаже девушки с малышами родственники сообщили в полицию.
- В настоящее время сотрудники полиции принимают меры, чтобы найти пропавшую девушку с детьми, - подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В полиции сообщили приметы батайчанки. На вид ей - 25-30 лет, рост - примерно 165-170 сантиметров. У пропавшей тёмные волосы, стрижка каре.

Всех, кто видел Ксению Якимову или знает, где она находится, просят сообщить в полицию по телефону: 102.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.