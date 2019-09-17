Пропавшую в Ростовской области мать с двумя детьми нашли в гостях у друзей



В Ростовской области нашли живыми пропавших мать и двух маленьких детей. На розыск семьи ушло около двух суток. О том, что их нашли, сообщили 19 сентября в пресс-службе донского ГУ МВД. Как оказалось, 25-летняя Ксения Якимова с четырёхлетним сыном и трёхлетней дочерью были у друзей.



Напомним, 17 сентября в полицию обратилась женщина, проживающая в Батайске, и сообщила, что её дочь и внуки пропали. Они вышли из дома и спустя какое-то время не вернулись обратно. Полицейские разослали ориентировки по соседним городам, разместили информацию о поиске в Сети.



Спустя два дня Ксению и маленьких Глеба и Ангелину нашли в Ростове в гостях у друзей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.