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Пропавшую в Ростовской области мать с двумя детьми нашли в гостях у друзей

Пропавшую в Ростовской области мать с двумя детьми нашли в гостях у друзей
В Ростовской области нашли живыми пропавших мать и двух маленьких детей. На розыск семьи ушло около двух суток. О том, что их нашли, сообщили 19 сентября в пресс-службе донского ГУ МВД. Как оказалось, 25-летняя Ксения Якимова с четырёхлетним сыном и трёхлетней дочерью были у друзей.

Напомним, 17 сентября в полицию обратилась женщина, проживающая в Батайске, и сообщила, что её дочь и внуки пропали. Они вышли из дома и спустя какое-то время не вернулись обратно. Полицейские разослали ориентировки по соседним городам, разместили информацию о поиске в Сети.

Спустя два дня Ксению и маленьких Глеба и Ангелину нашли в Ростове в гостях у друзей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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