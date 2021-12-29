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В Ростовской области без вести пропал 49-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 49-летний мужчина

В Ростовской области разыскивается 49-летний мужчина. О местонахождении Виталия Бычко ничего не известно с 6 января.

Предположительно, мужчина направился из Ростова-на-Дону в Азов. Родные забили тревогу, когда Виталий перестал выходить на связь. Родственники попытались найти его самостоятельно, но никаких зацепок у них не было. Тогда они попросили помощи у добровольцев и обратились в полицию.

На вид пропавшему - около 49 лет. Рост - 170 см, полное телосложение, рыжие короткие волосы, голубые глаза. В день исчезновения Дмитрий был одет в синюю куртку, темные штаны и черную кепку, на ногах - черные ботинки. С собой у него был белый пакет.

Если у вас есть информация о местонахождении Дмитрия Бычко, звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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