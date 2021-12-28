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В Ростове без вести пропал 82-летний дедушка

В Ростове без вести пропал 82-летний дедушка

В Ростовской области разыскивается не ориентирующийся в пространстве дедушка. О местонахождении 82-летнего Бориса Ожиганова ничего не известно с 26 декабря.

Дедушка вышел из своего дома в Ростове-на-Дону и пропал. Из-за того, что Борис Ожиганов не ориентируется в пространстве, родственники сильно обеспокоились. Они попытались найти дедушку сами, но ничего не вышло. Тогда они попросили помощи у добровольцев и обратились в полицию.

На вид пропавшему около 82 лет. Рост 175 см, среднее телосложение, седые короткие волосы, борода и серо-голубые глаза. В день исчезновения Борис был одет в черный плащ и черную шапку.

Если у вас есть информация о местонахождении Бориса Ожиганова, звоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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