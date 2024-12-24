В Ростовской области арестовали мужчину за попытку поджога Дома пионеров

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В Ростовской области суд арестовал мужчину за попытку поджога Дома пионеров в Сальске. Подозреваемого отправили в СИЗО до 15 февраля 2025 года включительно.Происшествие случилось 16 декабря на улице Первомайской. По версии следствия, около 04:00 мужчина бросил в здание три бутылки с зажигательной смесью. После этого он скрылся.К счастью, огонь потушил сторож. На работу учреждения ЧП не повлияло.Спустя несколько дней подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение имущества».