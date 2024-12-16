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В Ростовской области неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в Дом пионеров

В Ростовской области неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в Дом пионеров
В Сальске Ростовской области в здание Дома пионеров имени Н.И. Филоненко неизвестные бросили зажигательную смесь. Глава администрации района Владимир Березовский сообщил, что происшествие случилось 16 декабря в 4:15.

Сторож потушил пожар с помощью огнетушителя. В результате происшествия никто не пострадал. Все образовательные учреждения города продолжают работать в обычном режиме.

Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Фото: Википедия
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