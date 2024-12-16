В Ростовской области неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в Дом пионеров
В Сальске Ростовской области в здание Дома пионеров имени Н.И. Филоненко неизвестные бросили зажигательную смесь. Глава администрации района Владимир Березовский сообщил, что происшествие случилось 16 декабря в 4:15.
Сторож потушил пожар с помощью огнетушителя. В результате происшествия никто не пострадал. Все образовательные учреждения города продолжают работать в обычном режиме.
Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.