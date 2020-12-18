В Ростове мужчину, подозреваемого в избиении до полусмерти трехлетнего пасынка, арестовали

Ворошиловский суд Ростова заключил под стражу 37-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком избиении трехлетнего пасынка. Чрезвычайное происшествие случилось в одном из домов на улице Борко 15 декабря.По версии следствия, отчим в течение полутора месяцев избивал мальчика. В трагический вечер он в очередной раз набросился на малыша. От многочисленных ударов руками и ногами на ребенке не было живого места. После очередных жестоких побоев он попал в реанимацию. Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. За его жизнь сейчас борются врачи.По информации СУ СКР по Ростовской области, садиста арестовали. В отношении него заведено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему» и «Истязание».