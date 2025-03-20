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В Ростове 67-летняя женщина пострадала в аварии

В Ростове 67-летняя женщина пострадала в аварии
В Ростове-на-Дону 67-летняя женщина пострадала в ДТП. Авария случилась 20 марта около 07:10 на улице Комсомольской.

По предварительным данным, 37-летняя женщина на «Мерседесе Бенц» двигалась возле дома № 48/23. В какой-то момент дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пересекала пенсионерка. Водитель не успела нажать на тормоза и сбила пешехода с ног.

- В результате аварии 67-летняя женщина пострадала. Ее доставили в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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