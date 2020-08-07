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В Ростовской области 68-летний мужчина убил собственную жену

В Ростовской области 68-летний мужчина убил собственную жену
В станице Мешковской мужчина расправился с собственной супругой. Убийство 66-летней женщины произошло вечером 10 августа в Верхнедонском районе Ростовской области.

По информации СУ СК по Ростовской области, 68-летний пенсионер поссорился со своей женой. В ходе конфликта он повалил на пол женщину и несколько раз ударил обухом топора по голове. После этого он взял нож и дважды ударил супругу в шею.

- Подозреваемого арестовали, - отметили в ведомстве. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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