В Ростовской области 68-летний мужчина убил собственную жену

В станице Мешковской мужчина расправился с собственной супругой. Убийство 66-летней женщины произошло вечером 10 августа в Верхнедонском районе Ростовской области.По информации СУ СК по Ростовской области, 68-летний пенсионер поссорился со своей женой. В ходе конфликта он повалил на пол женщину и несколько раз ударил обухом топора по голове. После этого он взял нож и дважды ударил супругу в шею.- Подозреваемого арестовали, - отметили в ведомстве. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».