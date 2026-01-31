Новости
В Ростовской области 31 января на пожарах погибли два человека

В Ростовской области 31 января на пожарах погибли два человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инциденты произошли в Азовском и Красносулинском районах. В Азовском районе трагедия случилась из-за того, что 77-летняя женщина оставила обогреватель под матрасом на ночь, что привело к возгоранию. Площадь пожара составила 47 квадратных метров.

В Красносулинском районе причиной пожара стала неосторожность при курении, в результате чего погиб 45-летний мужчина в частном доме на улице Гагарина. Возгорание ликвидировали на 10 квадратных метрах.
Фото: ГУ МЧС РО
