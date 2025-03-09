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Три человека погибли при пожарах в Ростовской области за сутки

Три человека погибли при пожарах в Ростовской области за сутки
В Ростовской области за минувшие сутки при пожарах скончались три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 9 марта.

В хуторе Ильинов на улице Школьная загорелся частный дом. Внутри находились 43-летняя женщина и 44-летний мужчина. Огонь распространился на 60 квадратных метров. Пожарные обнаружили тело мужчины, женщина с ожогами рук была госпитализирована.

В Таганроге на 10-м этаже дома на улице Котельной вспыхнула квартира. Площадь пожара составила девять квадратных метров. 49-летний хозяин погиб от отравления продуктами горения.

В селе Летний Песчанокопского района глубокой ночью загорелся жилой дом. 63-летний мужчина не почувствовал запах дыма и погиб от отравления едким дымом. Площадь пожара достигла 156 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по РО
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