Три человека погибли при пожарах в Ростовской области за сутки

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области за минувшие сутки при пожарах скончались три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 9 марта.В хуторе Ильинов на улице Школьная загорелся частный дом. Внутри находились 43-летняя женщина и 44-летний мужчина. Огонь распространился на 60 квадратных метров. Пожарные обнаружили тело мужчины, женщина с ожогами рук была госпитализирована.В Таганроге на 10-м этаже дома на улице Котельной вспыхнула квартира. Площадь пожара составила девять квадратных метров. 49-летний хозяин погиб от отравления продуктами горения.В селе Летний Песчанокопского района глубокой ночью загорелся жилой дом. 63-летний мужчина не почувствовал запах дыма и погиб от отравления едким дымом. Площадь пожара достигла 156 квадратных метров.