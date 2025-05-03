В Ростовской области 3 мая обломки беспилотника рухнули на частные дома

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В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись два частных дома. Происшествие случилось ночью 3 мая.Как рассказал Юрий Слюсарь, руководитель региона, в двух частных домах произошло возгорание. В результате инцидента пришлось эвакуировать пятерых человек — двух взрослых и трех детей. По предварительной информации, никто не пострадал.- Силы и средства противовоздушной обороны успешно отражают атаку вражеских беспилотников на Ростовскую область, — сообщил глава региона. — На данный момент БПЛА были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах.На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации района.