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В Ростовской области 3 мая обломки беспилотника рухнули на частные дома

В Ростовской области 3 мая обломки беспилотника рухнули на частные дома
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись два частных дома. Происшествие случилось ночью 3 мая.

Как рассказал Юрий Слюсарь, руководитель региона, в двух частных домах произошло возгорание. В результате инцидента пришлось эвакуировать пятерых человек — двух взрослых и трех детей. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Силы и средства противовоздушной обороны успешно отражают атаку вражеских беспилотников на Ростовскую область, — сообщил глава региона. — На данный момент БПЛА были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах.

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации района.
Фото: соцсцети
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