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В Ростовской области 23-летняя девушка погибла в жутком ДТП с грузовиком

В Ростовской области 23-летняя девушка погибла в жутком ДТП с грузовиком
Жуткое ДТП с участием грузовика унесло жизнь 23-летней девушки. Авария произошла вечером 14 февраля на Кагальницком шоссе.

По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал с девушкой на «Шевроле Авео». Впереди плелся КамАЗ с прицепом. Водитель иномарки решил его объехать и не рассчитал дистанцию. Легковушка лобовым стеклом буквально впечаталась в прицеп. Удар пришелся на пассажирскую сторону, где сидела девушка.

- Пассажирка получила смертельные травмы и скончалась по дороге в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

О состоянии здоровья водителя «Шевроле Авео» нет информации. Иномарка также получила серьезные механические повреждения и восстановлению не подлежит.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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