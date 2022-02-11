В Ростовской области 23-летняя девушка погибла в жутком ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Жуткое ДТП с участием грузовика унесло жизнь 23-летней девушки. Авария произошла вечером 14 февраля на Кагальницком шоссе.По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал с девушкой на «Шевроле Авео». Впереди плелся КамАЗ с прицепом. Водитель иномарки решил его объехать и не рассчитал дистанцию. Легковушка лобовым стеклом буквально впечаталась в прицеп. Удар пришелся на пассажирскую сторону, где сидела девушка.- Пассажирка получила смертельные травмы и скончалась по дороге в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.О состоянии здоровья водителя «Шевроле Авео» нет информации. Иномарка также получила серьезные механические повреждения и восстановлению не подлежит.