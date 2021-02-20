На трассе под Ростовом пассажирка иномарки погибла в ДТП с грузовиком

Под Ростовом женщина погибла в аварии с участием большегруза. Трагедия случилась вечером 21 февраля рядом с поселком Рассвет.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 29-летний парень за рулем «Хендай Солярис» ехал по трассе М-4 «Дон» в направлении Москвы. В районе 1 046-го километра он сократил безопасную дистанцию и въехал в попутный грузовик МАН. Иномарку зажало под тяжелой машиной.Основной удар пришелся на пассажирскую сторону. Сидевшая там 42-летняя женщина получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Водитель легковушки при этом не пострадал.