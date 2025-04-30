Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области 16-летний мотоциклист при обгоне столкнулся с легковушкой. Информация об этом происшествии поступила из областного управления ГИБДД.Авария произошла 29 апреля приблизительно в 16:22 в населенном пункте Дубовское. Согласно предварительным сведениям, 16-летний парень ехал на мотоцикле по улице Первомайской, 93. В это же время по той же улице двигался 51-летний мужчина, управлявший автомобилем марки "ВАЗ 21074". Молодой человек на мотоцикле попытался обогнать автомобиль, однако не рассчитал необходимое расстояние. На большой скорости транспортные средства столкнулись.Согласно информации, предоставленной дорожной инспекцией Ростовской области, в результате столкновения пострадал 16-летний водитель мотоцикла марки "Мотолэндф300". Подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.